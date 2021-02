publié le 25/02/2021 à 07:12

Guillaume Gomez, aura passé 25 ans derrière les fourneaux pour Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. Il ne s'éloigne pas complètement du Palais puisqu'il vient d'être nommé "représentant de la gastronomie française". Il n'a que 42 ans mais quel parcours.

C'est un poste crucial qu'il a occupé pendant un quart de siècle. Près de 95.000 repas sont servis chaque année sous les ors de la république. Mais si la cuisine de l'Élysée est quotidiennement en ébullition, sa direction est beaucoup plus stable que le palais lui-même. Seulement quatre chefs se sont succédé depuis le général de Gaulle, Guillaume Gomez était le quatrième. "Cela fait 25 ans maintenant que j'étais en poste à l'Élysée, où j'ai gravi différents échelons, et où j'ai vécu une belle aventure auprès de quatre présidents et c'est vrai que c'est quelque chose d'émouvant", explique-t-il au micro de RTL.

Pour lui succéder, plusieurs noms circulent. Un en particulier est sur toutes les lèvres : Christelle Brua. C'est la première femme pâtissière à avoir été sacrée meilleure pâtissière de restaurant du monde en 2018. Elle n'est pas cuisinière, mais selon des informations RTL, depuis son arrivée au palais il y a bientôt deux ans, elle a fait un tour de la cuisine et a occupé tous les postes. Emmanuel Macron pourrait être le premier président à nommer une femme chef des cuisines de l'Élysée.



