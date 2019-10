"Il nous arrive de servir des restes" à l'Élysée, explique le chef Guillaume Gomez

publié le 16/10/2019 à 09:49

La lutte contre le gaspillage alimentaire est récemment devenue une priorité pour de nombreux Français. D'après le chef cuisinier de l'Élysée, Guillaume Gomez : "La cuisine [...] de demain sera avant tout sociale, sociétale et environnementale"

"Il nous arrive de servir des restes, au quotidien, à tout le monde", a indiqué l'homme qui élabore les repas pour Emmanuel Macron. "Il y a tout un tas de plats, qui sont parfois un petit peu oubliés, dans la cuisine française, comme les petits farcis, le parmentier, les lasagnes, les quiches ou le pâté en croûte qui sont créés pour passer les bas morceaux ou les restes", a-t-il ajouté au micro de RTL.

En France, chaque personne jette en moyenne 29 kilos de nourriture par an. "Un manque de bon sens quand on fait ses courses, quand on cuisine et quand on mange", a estimé le plus jeune lauréat du concours de meilleur ouvrier de France.

Guillaume Gomez est également le parrain de l'association la Tablée des Chefs qui récupère et redistribue des denrées alimentaire et forme des jeunes issus de milieux défavorisés à la cuisine.