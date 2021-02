"Top Chef" est devenu un "vrai label" saluent Michel Sarran et Paul Pairet

Michel Sarran et Paul Pairet sont les invités en direct et en studio d'Isabelle Morini Bosc et d'Yves Calvi. Les deux chefs participent au lancement ce soir de la 12e saison de "Top Chef" sur M6.

publié le 10/02/2021 à 12:40

Début ce mercredi 10 février au soir de la 12e édition de Top Chef, une émission reconnue d'utilité publique. Sept jeunes restaurateurs ont en effet déjà obtenu une ou deux étoiles depuis leur passage dans le célèbre concours-culinaire de 6. Michel Sarran et Paul Pairet, deux des quatre coaches de l'émission sont les invités de Laissez-vous tenter pour évoquer cette nouvelle saison d'autant plus importante pour les téléspectateurs que les restaurants sont toujours fermés...

Cette nouvelle saison que nous avons adorée est toujours plus spectaculaire. Un adjectif qui qualifie souvent Top Chef, mais Michel Sarran et Paul Pairet sont d'accord, le terme n'est pas galvaudé. "C'est dans la nature de Top Chef. Quand les candidats progressent chaque année et que la visibilité de l'émission progresse elle aussi, c'est normal. Moi je trouvais que cette année, le niveau global était plus élevé que l'année dernière", annonce Paul Pairet.

Parmi les candidats et les grands chefs invités certains n'hésitent pas à injecter une grande dose d'innovation et de sciences dans leurs assiettes. "Il faut de tout pour faire un monde. La cuisine de recherche est intéressante aussi. On n'a pas forcément d'affinité immédiate comme ça parce qu'on pense que ça peut manquer de gourmandise mais c'est celle qui peut faire avancer le reste de la cuisine. Avec pas mal de choses qu'on trouve et qui restent applicables. Ce qui est essentiel c'est que ça soit bon et surtout qu'on en garde un grand souvenir", explique Paul Pairet qui signe là sa deuxième saison.

Top Chef est désormais plus qu'une émission ou un simple coup de projecteur sur des espoirs de la gastronomie. "C'est un label", affirme Michel Sarran. "C'est dans le quotidien des Français, on attend chaque saison. C'est un vrai label. on voit les chefs qui sont récompensés dans de célèbres guides... On le voit aussi avec tous les chefs intervenants. Avant, on n'avait pas forcément envie de participer à une émission de télé mais maintenant tout le monde veut venir". Vous pouvez d'ores et déjà découvrir les visages et les profils des nouveaux candidats et les épreuves qui les attendent pour cette nouvelle saison.