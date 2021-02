De "Top Chef" à l'étoile Michelin : l'incroyable ascension de Mory Sacko

publié le 08/02/2021 à 11:05

De Top Chef à l’étoile Michelin, retour sur le parcours fulgurant de Mory Sacko, alors que débute mercredi sur M6 la 12ème saison de l’émission culinaire la plus connue du PAF. Du haut de ses 28 ans, le chef Sacko est aujourd’hui une étoile montante de la gastronomie française. Première étoile au guide Michelin, prix "Jeune talent 2020" par Gault & Millau, de quoi faire perdre la tête.

Son restaurant a été inauguré en septembre dernier dans le XIVe arrondissement de Paris.

Baptisé "Mosuke", comme la fusion de son prénom et de Yasuke, le premier et le seul samouraï africain ayant existé au Japon. Alors ici, pas de sabre accroché aux murs blancs, seules quelques décorations en bois clair, pas d’armure non plus mais des chaussettes fantaisies.



"C'est de l'art abstrait aujourd'hui. Elles sont roses et bleues. Vu que je fais 2 mètres et que j'avais toujours des pantalons trop courts, ça permet de compléter avec style", plaisante le chef qui est passionné de cuisine depuis de nombreuses années : "J'ai vu la conseillère d'orientation en 3ème qui m'a dit 'soit tu vas en général, soit tu te professionnalises'. Puis surtout je suis d'une génération qui a un peu grandi avec les émissions de cuisine à la télé et je les regardais, donc je pense que ça a un peu joué aussi sur mon choix de carrière au moment de me lancer dans la cuisine", admet-il.

Et la première chose que Mory Sacko fait avant d’enfiler son tablier, c'est de mettre un peu de musique, son autre grande passion : "il y a un peu le tour de ce que toute l'équipe écoute", souligne le chef qui n'a pu servir qu'un petit mois en salle. Depuis la fermeture des restaurants, il continue de cuisiner et de servir en click and collect. Malgré les circonstances, le succès est au rendez-vous.

Bien aidé par cette première étoile au guide Michelin, Mory Sacko a doublé le nombre de repas servis en quelques semaines : "C'est vraiment un gros kiff ce début d'année et ça donne la force en cette période qui n'est pas cool pour les restaurateurs. Il y a au moins un restaurateur content, je veux bien l'être", positive le chef qui vend 300 burgers par jour.



Avant même l'ouverture du restaurant, ils sont déjà des dizaines, comme Pierre, à patienter sur le trottoir : "Je l'ai découvert dans Top Chef l'année dernière, j'ai adoré tout ce qu'il faisait. Après je l'ai beaucoup suivi sur les réseaux sociaux, jusqu'à l'ouverture du restaurant et là il a eu son étoile c'est magnifique, que du bonheur pour lui ! Ce mélange de saveur japonaise et africaine c'est incroyable".

La cuisine de Mory Sacko dispose d’une fenêtre entourée de fleurs jaunes, comme un écran de télévision qui permet aux passants de voir un chef étoilé cuisiner en direct. L’occasion pour lui, de rendre hommage à l’émission qui l’a fait connaitre et surtout, de prouver que la cuisine est aussi un show, qu’il maitrise à la perfection.