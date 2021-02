"Zones sans contrôle d’identité" : Gérald Darmanin répond à Claire Hédon

publié le 16/02/2021 à 10:11

Vers une expérimentation de "zones sans contrôle d'identité" ? La proposition faite par la Défenseure des droits, Claire Hédon, a fait bondir des élus de la majorité et de droite. Elle avait suggéré cette expérimentation dans certaines zones "parce qu'au bout d'un moment dans certains quartiers, pour certains jeunes, cela devient insupportable".

Invité à l'antenne de RTL ce mardi 16 février, Gérald Darmanin "ne pense pas qu'il doit y avoir en France des endroits où la police n'a pas le droit de contrôler". Le ministre de l'Intérieur a défendu le travail des policiers et des gendarmes. "Mon rôle, c'est d'être défenseur des policiers et des gendarmes et finalement défenseur des Français", explique-t-il, estimant que "chacun doit rester dans son rôle".

Le locataire de la place Beauvau a cité l'exemple de Poissy, où des policiers en patrouille ont essuyé des tirs de mortier d'artifice. "Il y a des droits en France et aussi des devoirs. On ne parle pas assez de ces devoirs", a-t-il indiqué avant d'égrainer le "devoir de respecter l'uniforme", le "devoir de respecter l'autorité" et le "devoir de respecter ses parents". Et de poursuivre : "Il faudrait que l'on insiste davantage sur les devoirs que sur les droits dans ces moments très particuliers où la société est un peu délitée".

L'expérimentation voulue par la Défenseure des droits n'a pas non plus reçu le soutien du ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti. "Je préfère à cette mesure (les zones sans contrôles d'identité, ndlr) qui me paraît illusoire, je préfère la caméra-piéton". Ce système "protège le policier quand il contrôle, s'il est accusé à tort et qui protège celui qui est contrôlé, d'un contrôle abusif", a-t-il déclaré lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI.

Sur Europe 1, Claire Hédon a répondu aux critiques. "Jamais, je n'ai souhaité mettre fin aux contrôles d'identité. J'ai simplement évoqué l'absence dans certaines zones de contrôles d'identité sans traçabilité. Bien sûr qu'il y a des moments où il faut ces contrôles (...) Mais ça ne veut pas dire contrôler l'identité en permanence", a-t-elle expliqué.