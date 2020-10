Tempête Alex : le bilan des intempéries s’alourdit en France et en Italie

publié le 04/10/2020 à 21:33

Un homme a été retrouvé mort dans sa voiture immergée à Saint-Martin-Vésubie dans les Alpes-Maritimes, région violemment touchée par des intempéries très violentes vendredi soir. Cet homme est la deuxième victime des ces intempéries qui ont ravagé le sud-est de la France, dans l'arrière-pays niçois, et le nord-ouest de l'Italie.

Dimanche matin, les secours italiens avaient déjà annoncé avoir retrouvé le corps d'un berger français dans le fleuve Roya. Un peu plus tard ce dimanche, l'agence Ansa et d'autres médias ont annoncé qu'au moins quatre corps ont été récupérés dimanche sur les rives méditerranéennes de la Ligurie en Italie. Les autorités italiennes et françaises cherchent conjointement à déterminer leur identité.

De son côté, le journal La Repubblica explique que les autorités italiennes sont en "contact constant avec les autorités françaises parce que tous les disparus déclarés entre vendredi et samedi en France résident dans des localités proches" de la Riviera italienne. L'Italie a pour sa part confirmé la mort de deux personnes sur son territoire, un pompier décédé en intervention et un automobiliste dont le véhicule est tombé dans un cours d'eau en crue.

Bilan précis toujours inconnu

Deux jours après ce déluge, les pompiers des Alpes-Maritimes dénombraient toujours huit personnes "disparues", et 13 autres "recherchées". Le bilan précis des intempéries n'est donc pas connu dimanche soir et plus de 950 pompiers étaient encore à pied d'oeuvre du côté français de la frontière, poursuivant la reconnaissance des zones encore isolées,et participant aux opérations de déblaiement et ravitaillant les populations, ont précisé les autorités.