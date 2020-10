Covid-19 : Trump s'offre un tour en voiture et crée la polémique

publié le 05/10/2020 à 02:58

Donald Trump, pris en charge à l'hôpital militaire de Walter Reed près de Washington depuis vendredi 2 octobre, est sorti brièvement ce dimanche pour saluer quelques centaines de soutiens, inquiets pour sa santé, et rassemblés devant l'établissement.

Bien qu'il soit resté dans sa voiture, le président américain, qui portait évidemment un masque, a créé la polémique et a été accusé de mettre en danger les agents du Secret Service l'accompagnant.

Cette sortie n'a fait que renforcer les critiques envers l'exécutif, auquel on reproche errements et négligences dans la gestion de la crise du coronavirus, et ce depuis le début de l'épidémie. La politique de prévention du gouvernement Trump s'est entièrement fondée sur les tests, erreur dénoncée par les experts depuis des mois et qui semble avoir fait de la Maison Blanche un foyer de contaminations.

Mais tout cela n'a semble-t-il pas ému Donald Trump qui a posté une nouvelle vidéo sur Twitter après avoir salué ses sympathisants. Il y explique : "J'ai beaucoup appris sur la Covid, je l'ai appris en faisant l'expérience moi-même, c'est l'école de la vie."