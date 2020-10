et Ryad Ouslimani

publié le 03/10/2020

Paris et sa petite couronne pourraient passer en alerte maximum face aux cas croissants de cas de Covid-19, et ce dès lundi 5 octobre. Un scénario "à la marseillaise" avec fermeture de bars et restaurants que redoutent les professionnels du secteur. Dans la métropole phocéenne, les restaurateurs tentent de faire avancer leur réouverture en mettant en place un nouveau protocole sanitaire.

Ce nouveau protocole comprend trois mesures phares : la prise de température des clients à l'entrée, la limitation des groupes à huit personnes contre dix actuellement et la mise à disposition d'un cahier de rappel dans lequel les clients indiqueraient leurs coordonnées afin de prévenir les autorités sanitaires en cas de contamination.

Mais, les mesures ne font pas l’unanimité et certains restaurateurs estiment que ça, pourrait être contre-productif. "Je ne sais pas si tout le monde va accepter d’être fiché, tracé en rentrant au restaurant", estime Didier, pour qui "ça va en décourager plus d’un". Un avis que ne partage pas son confère Lionel. "On a beaucoup de choses qui sont mises en place, ce n’est pas une prise de température ou marquer le nom des clients qui va être compliqué", assure-t-il.

Une réunion est prévue dimanche soir ou lundi pour une nouvelle évaluation de la situation. Entre temps, le protocole pourrait être soumis à la Haute autorité de la santé publique. Au final, c’est Jean Castex qui tranchera mais pas avant la semaine prochaine.

