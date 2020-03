publié le 13/03/2020 à 06:56

Emmanuel Macron l'a annoncé ce jeudi 12 mars lors de son allocution : les établissements scolaires fermeront à partir de lundi, dans tout le pays, et jusqu'à nouvel ordre. 12 millions d'élèves sont concernés par cette mesure. Les cours auront lieu à distance, a annoncé Jean-Michel Blanquer, mais certains professeurs sont déjà soucieux.

C'est le cas de Fatima, professeure en sciences physiques à Marseille. "J'ai des terminales STL, ils ont le bac dans 3 mois. Je me pose la question si l'enseignement à distance propose une formation pour ces filières technologiques", s'inquiète-t-elle. "J'ai aussi des premières générales, en enseignement scientifique. Nous devions commencer le projet expérimental et numérique, c'est-à-dire faire des expériences, impossibles de faire ça chez soi", poursuit-elle.

"Ils ont certes une tablette mais je n'ai jamais été formée au télétravail. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre pour rester en contact, être en lien avec eux et pouvoir poursuivre la progression en enseignant scientifique", conclut la professeure inquiète.

