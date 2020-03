publié le 12/03/2020 à 22:07

Après avoir consulté les principaux responsables du pays, ainsi que la plupart des autorités sanitaires et scientifiques, Emmanuel Macron a annoncé des mesures économiques ainsi que des mesures du quotidien dans son allocution télévisée du jeudi 12 mars. Le président de la République a notamment annoncé que les transports publics seraient maintenus.

Dans son allocution, Emmanuel Macron a précisé que "les transports publics seront maintenus, car les arrêter, ce serait tout bloquer, y compris la possibilité de se soigner." Mais le président de la République insiste pour que les Français limitent leurs déplacements "au strict nécessaire".

Il a également indiqué que "la priorité absolue" était de protéger les personnes à risque : "Il faut continuer de gagner du temps et suivre celles et ceux qui sont les plus fragiles."