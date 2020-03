Coronavirus : Macron demande aux plus fragiles de rester chez eux

publié le 12/03/2020 à 22:42

Le président de la République a exposé tous les aspects de la situation actuelle en France à cause de l'épidémie de coronavirus. Après avoir évoqué l'aspect économique et politique, Emmanuel Macron s'est attaché à mentionner la situation des personnes les plus fragiles et donc les plus susceptibles d'être durement touchées par le virus.

Après avoir annoncé le report de la trêve hivernale de deux mois, le président a demandé aux seniors de plus de 70 ans et aux plus fragiles, les personnes souffrant "de maladies chroniques, de troubles respiratoires ou sont en situation de handicap", de rester chez eux, en limitant leurs sorties au maximum. S'il a insisté sur la nécessité de ce confinement, il a cependant tenu à préciser que ces personnes pouvaient évidemment sortir pour "faire leurs courses" et "s'aérer".

Des mesures ont également été prévues pour le premier tour des élections municipales qui se déroulera dimanche 15 mars afin d'éviter aux plus âgés une longue attente dans les bureaux de vote qui les exposerait davantage à un risque de contamination.