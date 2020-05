publié le 01/05/2020 à 06:46

En ce vendredi 1er mai, il y aura bien une fête du muguet qui va se tenir à l'Élysée, en petit comité autour d'Emmanuel Macron et de sa femme, Brigitte. Une atmosphère bien différente de 2019 où le couple présidentiel se tenait au milieu de 400 représentants de la filière agro-alimentaire, qui leur avaient offert des bouquets de muguet en cadeau.

Cette année, le discours, qui se fera devant une dizaine de représentants de la filière horticole, sera très court promet l'Élysée. Sans buffet ni fête, il ne s'agit pas d'une réception mais d'un rendez-vous en tout petit comité, explique un proche.

À un peu plus d'une semaine du déconfinement, le président de la République veut montrer qu'il sera aux côtés de tous les commerçants et producteurs dans les semaines et les mois qui viennent. Enfin, après 9 jours sous silence dans cette crise du coronavirus, Emmanuel Macron va pouvoir évoquer le plan de déconfinement présenté en début de semaine.

À écouter également dans ce journal

Tendances - En ce vendredi 1er mai, les fleuristes ne pourront vendre du muguet que sur commande ou en livraison. Si la vente "à la sauvette" sera bien interdite, les fleuristes professionnels pourront tout de même vendre une partie de leurs stocks.

Société - Olivier Véran a dévoilé la carte de France avec les départements où le taux d'infection au coronavirus est le plus élevé. Cette carte, qui évoluera tous les jours, indique en vert, les départements qui sont prêts pour le déconfinement, en rouge ceux qui ne le sont pas et en orange ceux qui sont incertains.

International - Le président américain Donald Trump a affirmé détenir des éléments laissant penser que le Covid-19 proviendrait d'un laboratoire chinois. En conséquence, il a menacé la Chine de lui imposer des taxes douanières punitives.