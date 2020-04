Déconfinement : découvrez la carte des départements classés en vert et en rouge

publié le 30/04/2020 à 19:27

C'est une carte de France qui était attendue par les Français et les Françaises. Celle des départements vert, orange et rouge de l'Hexagone, qui lutte toujours contre le coronavirus. Elle a été présentée ce jeudi 30 avril par Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé.

Au total, trois cartes ont été présentées au public avec les fameuses couleurs verte, rouge et orange. La première dévoilait la circulation du coronavirus en France, la suivante la saturation des services de réanimation liée à des hospitalisations de malades atteints du coronavirus et la troisième est une synthèse des deux précédentes.

Cette carte, qui évoluera tous les jours, indique en vert, les départements qui sont prêts pour le déconfinement et dont les parcs vont pouvoir rouvrir à partir du 11 mai, à la différence des départements en rouge. "Cette carte ne change rien au confinement qui a cours dans le pays, et ce ne sont pas les données au 11mai que je vous présente", précise Olivier Véran qui rappelle que nous devons toujours respecter les mesures de confinement, les gestes barrière et la distanciation sociale.

#Coronavirus #COVID19 | Carte

Synthèse de la situation au 30 avril 2020 pic.twitter.com/SbWqr2i3Iu — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) April 30, 2020

"S'il y a moins de 6 % des habitants qui vont aux urgences pour suspicion de coronavirus, le département apparaît en vert (...) Si c'est entre 6 et 10 %, le département apparaît en orange (...) En rouge, c'est lorsqu'il y a plus de 10 %", poursuit le ministre des Solidarités et de la Santé. "Les zones oranges sont des zones qui ont vocations à basculer d'ici au 11 mai ou en vert ou en rouge", poursuit-il.