publié le 30/04/2020 à 20:49

Le 11 mai, les boutiques de vêtements devraient rouvrir leurs portes. Mais là encore, il faudra respecter des mesures d'hygiène très strictes.

Comment faire en sorte de ne pas mettre en danger les clients, par exemple lorsqu'une cliente contaminée au coronavirus essaient des vêtements ? "Les produits seront isolés jusqu'au lendemain et ensuite avec un steamer qui chauffe le produit à plus de 70°C, on enlèverait le reste de charge virale", répond Laurent Milchior, co dirigeant du groupe Étam. "Si quelqu'un essaie un produit, il sera donc hors de vente toute la journée", ajoute-t-il au micro de RTL.

Le groupe Étam, qui représente 743 magasins en France et un peu plus de 4.600 salariés, va donc "tolérer les retours". Les clientes qui auront essayé les articles chez elles auront désormais 30 jours pour les retourner.

Conformément aux décisions du gouvernement, le personnel sera équipé de masques. Mais "on ne va pas obliger les clientes à porter des masques" assure Laurent Milchior. "On a la chance d'avoir pu se fournir en masques chirurgicaux et on va en proposer", ajoute-t-il. Le groupe va également vendre des masques en tissu à prix coûtant.