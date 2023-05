Depuis mardi soir, une vidéo tournée dans le centre-ville d'Annecy fait vivement réagir de nombreux élus et les réseaux sociaux. Un défilé non autorisé de militants nationalistes révoltent le maire et ses adjoints, mais également Éric Zemmour.

Vêtus de noir, visages masqués, torches à la main, ils étaient une quarantaine à défiler dans les rues d'Annecy, mardi 16 mai vers 22h. Des drapeaux français et savoyards flottent au vent et des chants nationalistes résonnent dans les rues de la vieille ville. "Bleu, blanc, rouge : la France aux Français !", des slogans racistes selon François Astorg, le maire de la ville, qui condamne "très fortement" le rassemblement.

"D'un point de vue symbolique, c'est juste inacceptable. On a l'impression d'être en 1934, c'est le même décorum !", s'indigne le maire. "Les messages politiques véhiculés sont insupportables, la France et Annecy, ce n'est pas ça." François Astorg en appelle à l'État, afin de stopper ces questions d'ultra-nationalisme. La préfecture de Haute-Savoie condamne également ce défilé nocturne et une enquête est ouverte pour "manifestation non déclarée".

À écouter également dans ce journal

Animaux - Face à l'augmentation du coup de la vie, il existe désormais des "restos du cœurs" pour animaux. Les chiens et les chats ont désormais des banques alimentaires dédiées à leurs besoins.

Colombie - Quatre enfants ont disparu dans le jungle après le crash de leur avion. Annoncés comme retrouvés, finalement le président colombien admet une erreur et les recherches sont toujours en cours.

Nouvelle-Calédonie - Un séisme d'une magnitude de 7,7 s'est produit au sud-est de l'île ce vendredi 19 mai. Une alerte tsunami a été déclenchée.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info