À 32 ans, Carlos Martens Bilongo est l'un des plus jeunes députés de l'Assemblée Nationale. Le député LFI du Val-d'Oise, publie Noir français, un livre dans lequel il revient dès le début, sur la séance où il avait été interrompu en novembre dernier par le député RN Grégoire de Fournas. Ce dernier assure avoir dit "qu'ils retournent en Afrique", parlant du "bateau" humanitaire Ocean Viking. Mais pour Carlos Martens Bilongo, "aucun doute", cette phrase lui était bien adressée personnellement.

"On est resté beaucoup sur la sémantique, de savoir si c'était du pluriel ou du singulier. On parle de vies humaines. C'était comme si le monde était déshumanisé", dit-il. Pour ces propos, Grégoire de Fournas avait été privé pendant deux mois de la moitié de son indemnité parlementaire et n'avait pas pu prendre part aux travaux de l'Assemblée pendant quinze jours. "Une fois que vous avez purgé les 15 jours, vous êtes de retour avec un grand sourire", déplore Carlos Martens Bilongo.

"C'est un événement malheureux mais qui a mis en lumière quelque chose", poursuit le député LFI qui assure que la France n'est pas raciste. "Non. Après cet épisode-là, j'ai reçu énormément de soutien. Mais malheureusement, il y a une partie des personnes qui sont racistes et qui sont très voyantes, très bruyantes. (...) C'est mon quotidien, sous chacun de mes posts je me fais insulter", dit-il.

