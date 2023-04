Adolf Hitler : son majordome raconte la mort du Führer

Le 30 avril 1945, Adolf Hitler se donnait la mort dans son bunker. Heinz Linge, le majordome du Fuhrer a publié des mémoires en Allemagne dans lesquels il raconte notamment cet évènement. Près de 43 ans après leur publication, ceux-là ont été traduits en français. Un témoignage de premier ordre sur la personnalité d'Hitler.

"C'est le récit d'un homme qui, pendant dix ans, a été l'ombre d'Adolf Hitler", explique l'historien Thierry Lentz, invité sur RTL. "Il donne aussi quelques informations sur le comportement d'Hitler. (…) Il voit tout, il sait tout". Les souvenirs de Heinz Linge reviennent sur la banalité du quotidien du dictateur mais aussi sur ses derniers jours.

On y lit que la santé mentale et physique d'Hitler est particulièrement inquiétante. "Le basculement, c'est l'attentat du 20 juillet 1944, quand des militaires ont essayé de se débarrasser d'Hitler. On sent bien qu'il y a un basculement mental", rapporte l'historien. "C'est à Heinze Linge qu'Hitler révèle son intention de se suicider, lui demande de détruire son corps. C'est effectivement lui qui va sortir les cadavres et les brûler. La veille de son suicide, Hitler appelle Linge et lui dit : 'Demain, je vais me suicider. Alors, vous emballerez mon corps dans des couvertures et vous brûlerez mon corps'", poursuit Thierry Lintz.

"Au moment du suicide, il n'est pas dans la pièce. Il est derrière la porte. C'est un des premiers qui entre. En entrant dans la pièce, il dit que ça sent l'amande amère, l'odeur caractéristique du cyanure", ajoute l'historien.

