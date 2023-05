Colombie : ce que l'on sait sur les quatre enfants qui ont survécu 15 jours en Amazonie

C'est une histoire digne d'un film ou d'un roman. Quatre enfants ont été retrouvés mercredi sains et saufs en Colombie, après avoir survécu 15 jours seuls dans la forêt amazonienne suite au crash de leur avion. Le 1er mai dernier, le petit appareil Cessna, qui transportait ces quatre enfants avec leur mère, a disparu des radars au-dessus de l'Amazonie, dans le sud de la Colombie. Quelques instants auparavant, le pilote avait signalé des problèmes de moteurs. Après d'intenses recherches, les militaires ont finalement retrouvé les quatre enfants. "Une joie pour le pays", s'est réjoui mercredi le président colombien Gustavo Petro.

Mais de nombreuses questions demeurent. Les autorités n'ont pas donné les raisons du déplacement aérien de la famille. Les enfants n'ont pas expliqué, pour le moment, comment ils avaient survécu aussi longtemps et dans de telles conditions.

Comment ont-ils été retrouvés ?

Après le crash, des centaines de militaires se lancent dans des recherches à pied, dans des conditions très difficiles et avec l'aide de chiens renifleurs. La végétation très dense, l'humidité et les températures de plus de 30 degrés compliquent singulièrement la tâche des secours. L'avion est d'abord retrouvé le nez écrasé au sol, avec à l'intérieur les corps de la mère de famille et du pilote, mais aucune trace des enfants.

Les secours retrouvent des indices à proximité, notamment des effets personnels et un biberon. Plus loin, les sauveteurs tombent sur un abris de fortune fabriqué avec des bâtons et des branches, une paire de ciseaux et un morceau de bandeau pour les cheveux. L'armée décide alors de déployer trois hélicoptères, équipés de haut-parleurs pour diffuser un message enregistré par la grand-mère des enfants, sur lequel elle leur demande de rester où ils sont et d'attendre la venue des secours.

Et le miracle se produit : les enfants de 13, 9, 4 ans et onze mois sont retrouvés vivants au pied d'un arbre, à trois kilomètres à vol d'oiseau du lieu du crash. Mais comment ces quatre mineurs ont-ils pour survivre aussi longtemps dans un environnement aussi hostile ? Les enfants vont désormais raconter comment ils ont survécu deux semaines dans cette forêt vierge, l'une des plus hostiles et reculées de la planète.

Comment ont-ils survécu ?

Le Français Denis Tribaudeau, spécialiste de la survie et organisateur de stage en Amazonie, a livré ses conseils pour résister dans un tel environnement. "Il faut d'abord trouver de l'eau. Ce n'est pas un souci parce que c'est une forêt qui baigne dans l'eau la plupart du temps. Ensuite on peut tenir quelques semaines sans manger", assure-t-il. "Il faut surtout résister contre les agressions extérieures, les gros animaux certes, mais ce sont surtout les petits animaux comme les insectes qui vont vous ronger de l'intérieur, ou provoquer des mycoses entre les doigts de pied. En quelques jours vous êtes couverts de boutons et vous êtes affaiblis", ajoute l'aventurier, qui se dit impressionné par ces enfants.

"Comment ont-ils fait ? Mystère. Le meilleur moyen de survivre est d'allumer un feu et de se mettre de la terre sur soi. Progresser dans un tel environnement, respect." Ce qui interroge c'est également la présence d'un nourrisson de onze mois, vulnérable à la chaleur et au manque de nourriture. Pour l'aventurier, ces enfants devaient forcément avoir un peu d'expérience. "C'est inévitable qu'ils s'étaient déjà promenés dans la forêt avec leurs parents, pour avoir une approche de la forêt beaucoup moins anxiogène que nous", estime Denis Tribaudeau. Selon les médias locaux, les passagers de l'avion appartenaient tous à la communauté indigène Uitoto. Le message enregistré par la grand-mère des enfants, qui a été diffusé par des hélicoptères de l'armée, a également été enregistré dans la langue Uitoto.

"Comment ont-ils trouvé les ressources, ne serait-ce que mentales, pour pouvoir tenir autant de temps ?", se demande, admiratif, l'aventurier. L'état de santé des quatre enfants n'est pour l'instant pas connu.

