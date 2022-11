Restos du Coeur : qui sont les nouveaux bénéficiaires ?

L'association lancée par Coluche pour distribuer de l'aide alimentaire aux plus démunis lance mardi 22 novembre sa 38e campagne. Lors d'une interview donnée à l'AFP, dimanche 20 novembre, son président Patrice Douret alerte sur la situation : "Les premiers effets de la crise inflationniste se font déjà sentir. Depuis avril, le nombre de bénéficiaires a bondi de 12%."

L'appauvrissement des personnes venant aux Restos du Coeur est mise en avant par Patrice Douret : "60%, au lieu de 50% un an plus tôt, vivent dans l'extrême pauvreté, c'est-à-dire avec moins de la moitié du seuil de pauvreté (551 euros par mois). Quelques 30% n'ont même aucune ressource."

Dans une étude parue en septembre au sujet "des besoins et des attentes des personnes accueillies dans les lieux Restos", l'association note que les deux catégories de public les plus touchées par la faim sont "les étudiants et les personnes en invalidités". Le président des Restos du Cœur précise que les moins de 25 ans, étudiants ou non, comptent pour "la moitié des bénéficiaires."



De plus en plus de familles monoparentales

Patrice Douret a également pointé du doigt les difficultés d'un autre type de personne dans une interview pour France Info : "On accueille davantage de familles monoparentales, avec des mamans seules. Plus d'un enfant de moins de 3 ans sur quatre né dans une famille pauvre en France est accueilli aux Restos. Et le nombre de ces très jeunes enfants bénéficiaires est en hausse de 25% depuis le mois d'avril." Le président des Restos du Coeur déclare son objectif pour la 38e campagne : "Apporter 100% de leur alimentation, en s'assurant qu'elle soit équilibrée".

Les Restos du Cœur ont annoncé que les frais de chauffage seront à présent pris en compte dans l'éligibilité à une aide. Le gouvernement a indiqué mardi 22 novembre le déblocage d'une enveloppe de 10 millions d'euros pour l'aide alimentaire des étudiants en difficulté.

