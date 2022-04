Les infos de 5h - À Hénin-Beaumont, la déception des électeurs du Rassemblement national

Pour sa troisième élection à la présidentielle, Marine Le Pen connaît son meilleur score (41,46%), "une éclatante victoire". Mais pour ses supporteurs, c'est la déception.

La colère et l'incompréhension étaient palpables, dimanche 24 avril, dans son fief de Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais). Marine Le Pen y recueille 67,15% des suffrages, contre 32,85% des voix pour Emmanuel Macron. Christopher Szczurek, le premier adjoint de la commune, se console avec les résultats dans ce fief local. "Ici, ils nous (au RN) connaissent, la diabolisation ne prend pas. Ce territoire a soutenu massivement Marine Le Pen", assure-t-il. "Compte tenu du climat social, je ne vois pas comment Emmanuel Macron peut aller au terme de son mandat."

"On est déçus", lâche un ouvrier qui a rejoint les supporteurs de la candidate du Rassemblement national dans la salle municipale de la commune. "Marine c'était la meilleure, elle aurait pu changer la France. Maintenant, il faut arrêter de dire qu'elle est ceci-cela, d'extrême droite", estime un habitant de Hénin-Beaumont. Une autre estime que ce sont "les bobos, les plus riches" qui ont mené à sa perte.

Marine Le Pen peut compter sur ces habitants pour la suite, la campagne des législatives, en juin. "Elle doit continuer ! Ces idées sont bonnes", assure un militant qui apprécie également Jordan Bardella (président par intérim du RN), qui pourrait représenter la relève. Reste malgré tout à digérer cette troisième défaite.

À écouter également dans ce journal

Abstention record - 28% des inscrits ne sont pas allés voter dimanche, c'est presque 3 points de plus qu'en 2017. Il s'agit de la plus forte abstention depuis 1969, où le second tour avait opposé Georges Pompidou et Alain Poher, un scrutin boycotté par les communistes.

Fait-divers - Sur le Pont-Neuf, en plein centre de Paris, des policiers ont tiré dimanche peu avant minuit sur une voiture qui a tenté de les percuter, selon une source policière, tuant deux de ses occupants et blessant une troisième personne.

Guerre en Ukraine - Les chefs de la diplomatie et de la défense des États-Unis, Antony Blinken et Lloyd Austin, se sont rendus à Kiev, dimanche. Cette première visite survient deux mois exactement après le début de l'invasion russe de l'Ukraine.