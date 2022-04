Pour la deuxième fois en cinq ans, Marine Le Pen a été battue par Emmanuel Macron en finale de l'élection présidentielle, ce dimanche 24 avril. La porte-parole de la candidate, Laure Lavalette, a jugé sur l'antenne de RTL que l'écart de 16 points entre les deux candidats ne constituait pas "une large défaite". "42% quand on est tout seul face aux quinze jours que l’on vient de passer, d’une brutalité sans nom, la haine étant du côté du camp du bien, ce n’est pas une défaite", a-t-elle estimé.

Marine Le Pen et le Rassemblement national ont désormais le regard tourné vers le troisième tour, les élections législatives les 12 et 19 juin, explique sa porte-parole. "Je veux dire aux gens qui ont voté pour nous que c’est un espoir énorme qui se lève. Maintenant on va partir à fond dans la bataille des législatives nous ne laisserons pas Emmanuel Macron avoir les pleins pouvoirs".

Laure Lavalette veut croire que "le nombre de députés" obtenus par le Rassemblement national permettra d'empêcher Emmanuel Macron de "faire passer sa retraite à 65 ans, la casse sociale et toujours plus de saignée fiscale". "Tout commence maintenant", selon elle.