Résultats présidentielle 2022 : "Je poursuivrai mon engagement" aux législatives, assure Marine Le Pen

Emmanuel Macron a été réélu au terme du second tour de l'élection présidentielle ce dimanche 24 avril, au détriment de Marine Le Pen. Cette dernière, après s'être félicitée d'un score qui représente "une éclatante victoire", se tourne déjà vers l'avenir et motive ses électeurs à voter pour les élections législatives.

"Je poursuivrai mon engagement pour la France et les Français avec l'énergie, la persévérance et l'affection que vous me connaissez", a lancé la candidate d'extrême droite lors d'une allocution suivant l'annonce des résultats du second tour. "À l'issue de cette séquence présidentielle, une grande recomposition politique se fait jour dans le pays, avec l'effacement des partis autrefois dominants".

"La partie n'est pas tout à fait jouée. Dans deux semaines ont lieu les élections législatives", poursuit Marine Le Pen, acclamée par la foule. "Avec le mode de scrutin législatif qui renforce les tendances politiques, le risque de voir Emmanuel Macron s'emparer de manière mécanique de tous les pouvoirs exécutifs et législatifs est élevé. C'est une perspective qu'aucun patriote ou démocrate ne peut accepter. (…) Nous lançons ce soir la grande bataille électorale des législatives. Je mènerai cette bataille aux côtés de Jordan Bardella avec tous ceux qui ont eu le courage de s'opposer à Emmanuel Macron".