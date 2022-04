DÉBAT - Résultats présidentielle 2022 : qui sont les favoris des législatives ?

Cap sur les législatives. Emmanuel Macron tout juste réélu pour un second mandat, avec plus de 58% des voix face à Marine Le Pen, se pose déjà la question du "troisième tour" de l'élection présidentielle : l'élection des députés, les dimanche 12 et 19 juin. "Il faut rappeler que c'est une toute autre élection, c'est 577 élections (...), avec une problématique différente", rappelle d'abord Bruno Cautrès, politologue.

Selon lui, lorsque l'on a remporté la présidentielle, "on a pris une sérieuse option parce que depuis que les législatives suivent la présidentielle", on a "une dynamique un peu naturelle". "Le camp du vainqueur, Emmanuel Macron, s'était mobilisé" en 2017, confirme Jean-Daniel Lévy, de l'institut de sondage Harris Interactive, qui souligne qu'"en général, il y a une chute de la participation - moins de 43% au deuxième tour, ce qui constituait un record d'abstention".

Alors, qui est le favori des prochaines législatives ? Retrouvez les avis de Jean-Lin Lacapelle, eurodéputé du Rassemblement national, Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la Jeunesse et de l'Engagement, Ian Brossat, porte-parole du Parti communiste, Arnaud Robinet, maire de Reims, ancien membre des Républicains, et Aurélie Trouvé pour les Insoumis.