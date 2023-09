À regarder Les infos de 5h - Harcèlement scolaire : le modèle danois, une source d'inspiration pour la France 00:07:40

Le plan anti-harcèlement scolaire est présenté par Gabriel Attal et Élisabeth Borne ce mercredi 27 septembre. Parmi les annonces attendues figurent notamment la possibilité de confisquer les téléphones des harceleurs ou encore la création de brigades anti-harcèlement. Ces mesures s'inspirent directement du modèle danois, souvent cité comme exemple.

Le ministre de l'Éducation nationale s'est d'ailleurs rendu dernièrement dans une école de Copenhague. Il y a vu des enfants de maternelle, assis en cercle, comme toutes les semaines, pour apprendre à dire ce qu'ils ont sur le coeur. Ces ateliers ont tapé dans l'oeil de Gabriel Attal qui se dit prêt à les exporter dans l'Hexagone.

C'est notamment le cas d'un questionnaire distribué aux collégiens pour détecter les situations difficiles. Mais pour Malene Rydahl, auteure franco-danoise, c'est toute une façon d'enseigner qu'il faut faire évoluer : "Il faut oser poser une question, tenter une réponse, émettre une idée et se tromper. L'erreur, le fait d'être en échec, est quelque chose qui est intégré dans l'éducation (danoise) et accepté. Et puis on réessaye et ce n'est pas grave".

En clair, il faut changer les mentalités des enfants et des professeurs et ne pas simplement sanctionner ou confisquer les téléphones portables.

À écouter également dans ce journal

Faits divers - Une petite fille de 3 ans, scolarisée dans l’Eure, est morte dans la nuit de samedi à dimanche. La mère et le beau-père de l'enfant, suspectés des violences, ont été placés en détention provisoire. Mardi, la directrice de l'école de Conches-en-Ouche (Eure), où était scolarisée la fillette, a été suspendue "à titre conservatoire".

Économie - Les pensions de retraites augmenteront de 5,2% en début d'année prochaine, a annoncé mardi le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire. Le membre du gouvernement a également indiqué que les minima sociaux seront revalorisés de 4,6% à partir du 1er avril.

Haut-Karabakh - Quelque 28 120 réfugiés sont arrivés en Arménie depuis le Haut-Karabakh, ont annoncé les autorités arméniennes, mardi. Le Haut-Karabakh est un territoire sécessionniste majoritairement peuplé d'Arméniens, où l'Azerbaïdjan mène une offensive éclair depuis la semaine dernière.