Infanticide dans l'Eure : la directrice de l'école de la fillette suspendue par le rectorat

Le domicile de la femme et de son conjoint à Conches-en-Ouche, là où la fillette de 3 ans a été retrouvée morte

Après la mort d'une enfant battue à mort, l'Éducation nationale prend de premières décisions. Ce mardi 26 septembre, le rectorat de l'académie de Normandie a décidé de suspendre la directrice de l'école où était scolarisée la petite fille de trois ans. Cette dernière est morte durant le week-end au CHU de Rouen.

Le beau-père et la mère de la fillette ont été mis en examen pour "meurtre sur mineur" et placés en détention provisoire après la mort de l'enfant dans la nuit de samedi à dimanche à Conches-en-Ouche (Eure), avait indiqué plus tôt mardi le parquet d'Évreux. Selon le procureur d'Évreux Rémi Coutin, la fillette "était absente de l'école toute la semaine précédant les faits".

Les secours ont été alertés dans la nuit de samedi à dimanche par les parents de la fillette, qui est décédée après son arrivée au CHU de Rouen à 1H53 du matin. Elle portait de multiples hématomes d'âges différents sur "le visage, les quatre membres, le thorax, le dos".



Le grand frère également victime de violences

"Le juge d'instruction va s'interroger sur le fait que la situation de cette petite fille, victime de violences régulières, n'a pas été signalée. Ni le parquet, ni la gendarmerie ni les services de l'aide sociale à l'enfance n'avaient été informés", a précisé M. Coutin.

Le grand frère, âgé de six ans, était présent le soir des faits et a également subi des violences. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance.

Le rectorat a précisé qu'une cellule d'écoute psychologique était mise à la disposition des élèves et des adultes de l'école maternelle de Conches-en-Ouche (Eure), où la fillette était scolarisée en moyenne section. "Face à ce terrible drame, la rectrice Christine Gavini exprime sa très grande émotion et fait part de son immense tristesse", a ajouté le rectorat.