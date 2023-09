Harcèlement : Gabriel Attal indique que "55 courriers qui posent problème" au rectorat de Versailles

C'est le dossier de cette rentrée 2023 : les courriers envoyés par le rectorat de Versailles à plusieurs parents d'enfants victimes de harcèlement, et autres abus, après des signalements. À la suite des révélations autour du suicide du jeune Nicolas à Poissy, - dont les parents ont reçu une lettre les menaçant de poursuites judiciaires - le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal s'affaire pour tenter de dresser le bilan de la situation ayant permis d'aboutir à de telles fautes, deux jours avant la présentation, mercredi 27 septembre, d'un plan contre le harcèlement scolaire.



Au total, sur 120 "courriers de réprobation" du rectorat de Versailles aux parents, "55 semblent poser un problème", a conclu le ministre après une visite au rectorat de Versailles ce lundi 25 septembre, précédée d'une rencontre dans la matinée avec les syndicats de l'enseignement. Les recteurs d'académie avaient été réunis le 18 septembre, sans l'ex-rectrice de Versailles.

Des "travaux" pour retracer les circonstances de ces envois

"Ce que je peux vous dire à ce stade, au regard des informations qui m'ont été communiquées, c'est que sur l'année scolaire 2022-2023, 120 courriers dits 'de réprobation' ont été adressés", a expliqué Gabriel Attal lors d'un point presse réalisé après son échange avec le recteur de l'académie de Versailles, Étienne Champion. "On parle d'un courrier, appelé 'courrier de réprobation', qui est adressé à des personnes lorsqu'il y a des menaces, parfois des menaces sur l'intégrité physique d'agents de l'éducation nationale", a rappelé le ministre.

Et d'assurer, à propos de la cinquantaine de courriers présumés problématiques dans ce lot : "Des travaux vont se poursuivre pour identifier ce qui a mené à l'envoi de ces courriers, et s'il était justifié de les envoyer ou pas". Gabriel Attal a par ailleurs tenu à souligner, à propos du traitement réservé aux signalements des parents de Nicolas et d'une jeune fille ayant subi des attouchements : "Il y a eu une erreur, une faute […] Ce courrier était adressé à des familles qui n'auraient pas dû (le) recevoir, dans des situations de harcèlement scolaire, même d'agression sexuelle".

Des constats qui s'ajoutent à la déclaration de Charline Avenel, ancienne rectrice de Versailles, en poste au moment de l'envoi de ces lettres, qui a assuré ne pas avoir eu connaissance de celles-ci au moment des faits. Un grand audit doit également être lancé sur la question du harcèlement dans toute la France. Le plan sera lui présenté en conférence de presse par Élisabeth Borne mercredi.