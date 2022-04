Les conséquences de la guerre Russie-Ukraine bientôt dans nos assiettes ? En France aucune rupture totale n'est encore d'actualité, en revanche, de l'autre côté de la Méditerranée, en Tunisie, les rationnements commencent. Les autorités de Tunis ont décidé d'instaurer un rationnement pour la consommation de farine.

Les files d'attentes, elles, commencent à se former alors que les boulangers tunisiens sont désormais forcés de compter, mesurer et peser précisément les quantités de farine utilisées pour leurs baguettes. "Il n'y a pas farine. On a (des réserves, ndlr) pour un mois, quand ce sera fini, il faudra que l'on ferme cinq à six jours", estime Khaled, boulanger au micro de RTL.

De son côté, le gouvernement tunisien assure avoir fait assez de stock pour tenir jusqu'au mois de juin prochain. Une déclaration qui n'est pas vraiment rassurante pour les consommateurs, à l'image de Boren. "Ce qui m'inquiète, c'est la sécheresse. La production nationale ne sera disponible pour la consommation qu'au mois de juillet ou en août. Cela terrifie tout le monde", déclare-t-il.

La crise est encore pire pour les éleveurs qui dépendent de céréales, orge et soja, tous importés des deux pays bélligérants. Dans son entrepôt à moitié vide, Abdelaziz, voit défiler des paysans désespérés. "Cela fait deux semaines que j'attends d'être livrés. Avant, on avait un quota de 400g de céréales par animal, maintenant on reçoit juste 220g. Résultat, des bêtes sont mortes de faim", peste-t-il. Toutes ces pénuries font monter les prix alors que l'inflation dépasse actuellement les 6%.

