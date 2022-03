Guerre en Ukraine : comment nourrir le monde en temps de guerre ?

La guerre en Ukraine vient bouleverser de nombreux pans du quotidien des Européens mais pas seulement. En Europe, il n'y aura pas de manque de nourriture car le continent est autosuffisant. Cependant, les agriculteurs vont avoir des problèmes pour trouver des engrais et des aliments pour le bétail. Ces produits viennent beaucoup de Russie et d'Ukraine, ils les paieront alors plus cher.

L'Europe va devoir rapidement venir en aide aux pays qui ont une vraie dépendance alimentaire aux Russes et Ukrainiens. Dans le monde, 27 pays ont plus de la moitié de leur nourriture qui viennent de ces deux pays en guerre. En tout, 750 millions d'habitants en Turquie, au Soudan, en Somalie,...

Comment faire ? Bruxelles propose de cultiver les terres actuellement en jachère. Pendant un an, les agriculteurs pourraient produire en utilisant des engrais et des pesticides. Mais cette proposition ne durerait pas plus de douze mois. L'Europe ne souhaite pas perdre de vue son objectif à long-terme : produire plus de cultures vertes, moins dépendantes d'engrais chimiques fabriqués avec du gaz russe.