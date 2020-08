Vacances d'été : que faire en cas de panne sur l'autoroute ?

publié le 02/08/2020 à 10:51

C'est une mésaventure qui arrive chaque année à de nombreux vacanciers. Tomber en panne au milieu de la route ou l'autoroute peut, en plus d'être un moment pénible à passer, s'avérer très dangereux. Si cela vous arrive, le premier réflexe à adopter est de se garer sur la bande d'arrêt d'urgence puis d'allumer les feux de détresse de votre voiture en enfilant votre gilet rétro-réfléchissant.

Vous pouvez ensuite sortir du véhicule avec l'ensemble des passagers présents à bord et passer de l'autre côté des glissières de sécurité. Ce geste est loin d'être anodin selon Anne Lavaux, déléguée générale de la Prévention Routière : "La présence de piétons sur les routes, quelle que soit la vitesse à laquelle on circule, trouble les automobilistes qui arrivent en face et on risque le suraccident".

Les secours estiment même que l'espérance de vie des piétons sur autoroute est de seulement 15 à 20 minutes. Pour contacter les secours, il faut vous rendre à une borne ou composer le 112. "C'est très important, vous pouvez l'appeler depuis votre téléphone même si vous n'avez plus de forfait à jour et quelque soit le pays européen où vous vous situez" explique Anne Lavaux.