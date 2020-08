publié le 02/08/2020 à 13:11

Deux jours après l'incendie qui a ravagé 165 hectares à Anglet, dans les Pyrénées-Atlantiques, deux feux importants se sont déclarés samedi 1er août en Ardèche et dans le Gard, ils sont maintenant maîtrisés. 40 pompiers sont encore sur place à Saint-Marcel-lès-Annonay. La maire de la commune est inquiète.

"Dans l'après-midi, on craint le vent qui se relève un petit peu. Il est apparemment annoncé à 70 km/h dans la vallée du Rhône. On a très peur de ça donc les pompiers vont être très très vigilants sur le terrain pour pas qu'il y ait de nouveaux départs", indique Laurence Dumas au micro de RTL.

Le terrain est "très escarpé, sur deux flancs de montagne", précise-t-elle. Le feu "a passé la crête de la montagne et a attaqué l'autre flanc. On ne peut pas dire qu'il est éteint pour l'instant. (...) On ne voit plus de flammes mais les pompiers ne le considèrent pas comme éteint. On peut avoir une reprise éventuellement s'il y a du vent, c'est ce qu'ils surveillent en priorité".

Les autorités redoutent de nouveaux départs de feux ce dimanche 2 août dans l'Aude et en Gironde. Si vous êtes témoin d'un incendie appelez le 18 ou le 112.