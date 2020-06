publié le 22/06/2020 à 19:06

Faut-il craindre de nouveaux clusters ? Ou pire encore, une deuxième vague épidémique? La question est posée au lendemain de la Fête de la musique qui a vu partout en France des milliers de personnes déferler dans les rues pour des concerts improvisés. Des images particulièrement spectaculaires ont été captées à Paris, avec des rues bondées, des fêtards collés-serrés, généralement sans masque.

Deux jours plus tôt sur RTL, le ministre de la culture Franck Riester avait appelé à célébrer la musique mais sans se rassembler. Une injonction jugée contradictoire qui a semé la confusion estiment certains. Mais le ministre ne regrette pas :

"Je pense qu'on ne doit pas infantiliser les gens", a-t-il déclaré ce lundi 22 juin. "Il s'avère que nous avions décidé d'interdire l'occupation spontanée du domaine public (...) et globalement, à l'échelle du territoire national", cette mesure "a bien été respectée".

Le ministre a regretté qu'"ici ou là", certaines personnes "n'ont pas appliqué les consignes sanitaires", appelant à la responsabilité de chacun. "Pendant tout l'été, on va pouvoir retrouver du spectacle vivant, on va pouvoir retrouver un peu de musique mais j'appelle nos compatriotes à être responsables, à veiller à se protéger eux-mêmes et protéger les autres", a-t-il insisté.

