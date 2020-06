publié le 19/06/2020 à 05:24

L'Elysée veut donner la parole aux Français pour déterminer le monde d'après sur le climat, un référendum est envisagé. Les 150 Français de la convention citoyenne vont présenter leurs idées ce week-end, certaines pourraient bouleverser notre quotidien.

Pour rénover les 20 millions de logements mal isolés en France, les citoyens veulent frapper fort et obliger les propriétaires à faire des travaux. Un propriétaire qui refuse ne pourra plus louer son logement. Près de 5 milliards de subventions seront versées par an.

Autre mesure importante sur la consommation : les citoyens veulent une grosse taxe sur les produits qui nous rendent malades comme ls produits ultra-transformés ou ceux qui nécessitent beaucoup de carbone pour être fabriquer. Une taxe d'au moins 80%. L'argent servira à financer un chèque alimentaire pour que les plus modestes puissent se nourrir sainement.

Enfin la taxe carbone fait partie des mesures mais les citoyens la veulent européenne. Ils proposent que les aides aux entreprises soient proportionnelles à leur consommation de carbone.

