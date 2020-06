publié le 10/06/2020 à 19:33

Prolonger la durée de vie des appareils électroménagers, les faire réparer ou les réparer soi-même. Telle est la tendance chez certains consommateurs qui visent ainsi un double objectif vertueux. "Il y a toujours un gain économique à allonger la durée de vie, mais il y a aussi un gain environnemental", confirme à RTL Raphaël Guastavi, chef de service à la Direction économie circulaire de l'Ademe.

D’un point de vue écologique et environnemental, la fabrication de ses appareils représente "80% des rejets de gaz à effet de serre". De plus, "à l’échelle d’un foyer, si on allonge d’un an la durée d’un équipement, on va économiser environ 700 euros par an", précise Raphaël Guastavi.

"Il y a beaucoup de craintes et de mauvaises habitudes", explique-t-il concernant la réticence des consommateurs à recourir à la réparation, alors que "les pièces détachées sont disponibles, parfois jusqu’à 10 ans". Par ailleurs, avoir recours à la réparation représenterait "environ 6 millions de tonnes d’émissions économisées" en terme de gaz à effet de serre.