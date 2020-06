publié le 12/06/2020 à 06:41

Bataille navale en vue. Les pêcheurs normands s'opposent à l'installation d'éoliennes en mer. Les pêcheurs de Dieppe et de Tréport ont appris cette semaine qu'une campagne de forage pour installer des éoliennes allait commencer cet été alors même que des recours ont été déposés devant les tribunaux.

Ils ne décolèrent pas. En sortant sur zone, Frédéric Vaudenon a eu une bien mauvaise surprise : "Il y a la marine nationale qui fait péter les bombes et on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ce n'est pas le moment de démarrer quoique ce soit car c'est un endroit très poissonneux", déclare-t-il au micro de RTL.

C'est dans cette zone que devrait débuter les forages en juillet mais ça, il en est hors de question pour Olivier Becquet du comité des pêches : "Il y a des recours en place et ces promoteurs n'en ont que faire. Pour eux, la route est libre et ils ne s'occupent pas du tout des usagers historiques de la mer et surtout pas de l'environnement.

Engie, promoteur du projet, assure pourtant qu'il n'y aura pas de dégât mais ce n'est peut-être par le moment pour ces travaux assure Sébastien Jumel, député de Dieppe : "Les pêcheurs vont se voir appliquer la triple peine : le mauvais temps, la Covid et dès que le beau temps arrive, le déminage en pleine zone de reproduction. C'est évidement un manque de respect", lâche-t-il.

