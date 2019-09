publié le 10/09/2019 à 14:15

Emmanuel Macron a proposé Sylvie Goulard, comme commissaire européenne. Son périmètre a été dévoilé, ce mardi 10 septembre et sera commissaire au marché intérieur, chargée de l'industrie de la défense. Un large portefeuille qui englobe la politique industrielle, le marché unique numérique, ainsi que l'industrie de la défense et de l'espace.

Sa nomination fin août a été faite avec un jour de retard sur le calendrier prévu. La date limite du 26 août avait été théoriquement fixée pour que chaque pays désigne son représentant dans la Commission qui doit entrer en fonction le 1er novembre.

Sylvie Goulard a "une expérience européenne reconnue" et "a la capacité de jouer un rôle majeur au sein de la Commission" présidée par l'Allemande Ursula Von der Leyen à partir du 1er novembre, a souligné la présidence. Selon Pauline de Saint-Rémy, journaliste politique chez RTL, "Emmanuel Macron est resté sourd, une fois n'est pas coutume, aux recommandations de François Bayrou. Le principal allié politique du chef de l'État s’est personnellement et fortement opposé, selon nos informations, à la désignation de Sylvie Goulard".

Éphémère ministre des Armées

Cette ancienne eurodéputée avait été réélue au Parlement européen en 2014 sous les couleurs du MoDem. C'est un soutien de longue date d'Emmanuel Macron. Diplômée de Sciences Po Paris et de l'ENA, cette ex-élue centriste est une europhile convaincue.

Plus jeune, Sylvie Goulard était une enfant particulièrement douée et précoce, en décrochant son bac à seulement 15 ans. Après l'ENA, elle travaille pendant près de 10 ans à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères. Entre 2001 et 2004, elle entre au cabinet du président de la Commission européenne, Romano Prodi, comme conseillère politique, avant d'être élue pour la première fois eurodéputée en 2009.

Depuis Strasbourg, elle avait activement milité pour promouvoir une "Europe de la défense". Après Michèle Alliot-Marie (2002 - 2007), Syvlie Goulard a été la seconde femme à être nommée à la tête du ministère des Armées.

En juin 2017, elle quitte le gouvernement. Elle est citée, comme François Bayrou et Marielle de Sarnez, dans l'affaire des assistants parlementaires européens du MoDem. Elle a préféré prendre du champ "pour prouver (s)a bonne foi". En janvier 2018, Sylvie Goulard est nommée second sous-gouverneur de la Banque de France.