publié le 10/10/2019 à 16:44

"Je condamne, avec la plus grande fermeté, l'offensive militaire unilatérale qui est en cours en Syrie", a déclaré le président français ce jeudi 10 octobre. Emmanuel Macron a réagi à l'attaque militaire turque contre les Kurdes lancée hier et qui a déjà fait plus d'une quinzaine de morts. "J'appelle la Turquie à y mettre un terme le plus rapidement possible", a-t-il ajouté.

"Aujourd'hui, la Turquie est en train d'oublier que la priorité de la communauté internationale en Syrie est la lutte contre Daesh et le terrorisme ", a rappelé le chef de l'État. "Elle est en train de faire courir un risque humanitaire à des millions de personnes", a-t-il déploré. "Ce risque d'aider Daesh à reconstruire un califat et ce risque humanitaire c'est la responsabilité seule que prend la Turquie devant le reste de la communauté internationale", a conclu le président.

Le conseil de sécurité des Nations Unies doit se réunir en urgence ce jeudi soir pour évoquer la situation en Turquie et en Syrie.