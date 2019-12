publié le 31/12/2019 à 13:11

Alors que les syndicats de la RATP poursuivent l'une des plus longues mobilisations de leur histoire, les tensions entre grévistes et non-grévistes semblent s'exacerber de jour en jour. En témoigne cette vidéo, publiée sur les réseaux sociaux le 30 décembre dernier, dans laquelle on peut voir une conductrice de métro commencer son service, harcelée par un groupe de grévistes tentant de l'intimider.

Elle finit par monter dans sa cabine de pilotage, après un chemin sur le quai émaillé par quelques altercations physiques avec les grévistes. Visiblement émue, la conductrice perd ses nerfs devant la pression de ses pairs, et en vient presque aux mains avec certains membres du cortège venus tenter de l'empêcher de rejoindre son wagon. Des agents de sécurité étaient présents pour la protéger.

En réponse à un tweet de Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, la RATP a indiqué qu'elle condamnait "fermement ces actes" et qu'elle apportait "son soutien total à sa conductrice face à ces comportements irresponsables. Ces agissements sont inacceptables", a-t-elle ajouté.

L'entreprise a également annoncée qu'une enquête avait été ouverte. "La RATP appelle à l’apaisement et rappelle que si le droit de grève est un droit, empêcher le travail des agents est répréhensible", a-t-elle également précisé sur Twitter.



Bonjour, hier matin, une conductrice a été victime d’intimidations de la part de grévistes lors de sa prise de service.

Ces agissements sont inacceptables. Une enquête interne a été ouverte. 1/2 — RATP Group (@RATPgroup) December 31, 2019