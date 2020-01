Prévisions RATP et SNCF : l'amélioration du trafic se poursuit ce 14 janvier

publié le 13/01/2020 à 18:09

Au 41eme jour de grève dans les transports contre la réforme des retraites, l'"amélioration du trafic SNCF se confirme" mardi 14 janvier. En moyenne, 8 TGV sur 10 et 3 TER sur 4 seront en circulation, a annoncé ce lundi 13 janvier la direction du groupe ferroviaire.

Pour les TGV, "le trafic sera quasi normal au départ et à destination de Paris sur tous les axes", précise la SNCF dans un communiqué. Elle prévoit également 7 Transilien (RER SNCF et trains de banlieue) sur 10 en moyenne et 1 train Intercités sur 2. Le trafic international sera lui "très peu perturbé". En outre, "la continuité des lignes A et D" rétablie à partir de ce mardi avec 1 train sur 2 en moyenne "permet une traversée de Paris sans interruption".

Avec 5.200 trains en service ce mardi contre 4.800 dimanche, "le nombre de circulation ferroviaire augmente de 25 % par rapport à la semaine précédente" détaille la SNCF qui assurera "près de 70 % de l'offre TER en train".

🔵 CIRCULATION DES TRAINS le 14 janvier 🔵

📲 Retrouvez l’info en temps-réel la veille dès 17h sur l’#AssistantSNCF 👉 https://t.co/eiZMVDEquX pic.twitter.com/I4ZKj9uTBd — SNCF (@SNCF) January 13, 2020

Du côté de la RATP, le gestionnaire "prévoit un trafic perturbé, avec de nouvelles améliorations sur le réseau Métro et un trafic normal sur le réseau Tramway". Les lignes 1 et 14 du métro restent les seules à circuler normalement, malgré un "risque de saturation".

Ouvertes de 6h30 à 9h30 puis de 16h30 à 19h30, les lignes 4, 7 et 7bis verront 2 trains sur 3 circuler tandis qu'ils seront 1 sur 3 sur les lignes 3 et 5. 1 train sur 2 circulera sur les lignes 6 et 9, tout comme sur la ligne 12, uniquement entre Mairie d'Issy et Concorde.

La ligne 8, elle, fonctionnera de 6h30 à 19h30 avec 1 train sur 2 aux heures de pointe et 1 sur 3 entre 9h30 et 16h30. Sur la ligne 10, 1 train sur 2 circulera de 6h30 à 23h30. La ligne 2 sera ouverte de 5h30 à 1h30 mais 1 train sur 2 circulera le matin, contre 1 sur 3 l'après-midi et 1 sur 4 en soirée.

De 6h30 à 19h, la ligne 11 fonctionnera avec 1 train sur 3 et la ligne 3bis assurera son service de 7h à 18h avec 1 train sur 2. Enfin la ligne 13 reste la plus perturbée. Ouverte de 5h30 à 11h entre Châtillon et St-Denis Université, seul 1 train sur 5 sera en circulation. La RATP prévient par ailleurs que toutes les lignes compteront encore "plusieurs stations fermées".

Sur les routes, "4 bus sur 5 en moyenne" assureront leur service détaille encore la RATP qui invite encore "les voyageurs qui en ont la possibilité à différer leurs déplacements ou à privilégier un autre mode de transport", notamment autour de Châtelet.

[Mouvement Social]⚠️Pour le mardi 14 janvier, la #RATP prévoit un trafic perturbé, avec de nouvelles améliorations sur le réseau Métro et un trafic normal sur le réseau Tramway ; 4 bus sur 5 circuleront en moyenne.⬇️ https://t.co/OElUNYGYky pic.twitter.com/dQW39mF4QV — RATP Group (@RATPgroup) January 13, 2020