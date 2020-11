publié le 27/11/2020 à 18:49

Le dossier des violences policières continue d'empoisonner l'exécutif : les images de policiers tabassant un producteur de musique, visionnées plus de 10 millions de fois sur les réseaux sociaux, ont choqué jusqu'à Emmanuel Macron. Ce vendredi 26 novembre, une nouvelle vidéo est sortie, d'autant plus glaçante que cette fois, il y a du son. C'est un voisin qui filme cette scène depuis sa fenêtre et enregistre les hurlements de Michel Zecler dans la rue.

On voit un des policiers, qui l'a déjà tabassé à l'intérieur de l'immeuble, recommencer. Son bras droit s'abat au moins sept fois sur le producteur au sol. Une quinzaine de policiers en uniforme, appelés en renfort, observent la scène assez passivement. Les jeunes présents dans le studio de musique sont aussi sortis sans ménagement et violentés par les forces de l'ordre.

Les quatre policiers suspendus sont actuellement en garde à vue. Ils sont susceptibles d'être déférés devant un magistrat pour une mise en examen. L'IGPN, la police des polices, essaye de confronter les policiers sur des faits graves, en plus des coups avérés : y a-t-il eu des insultes racistes comme le dit Michel Zecler ? Les fonctionnaires ont-ils menti lorsqu'ils ont rédigé le rapport et écrit que le producteur avait essayé de prendre leur arme ?

Les quatre agents pourraient être poursuivis pour "violences par personne dépositaire de l'autorité publique" et "faux en écriture publique", et risquent jusqu'à sept ans de prison.

