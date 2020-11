publié le 27/11/2020 à 13:07

Emmanuel Macron s'est dit "très choqué" par les vidéos montrant trois policiers passer à tabac un producteur de musique noir à Paris. Reprenant les mots du président de la République, la secrétaire d'État chargée de l'Économie sociale, solidaire et responsable Olivia Grégoire a estimé sur RTL que "chaque coup porté au producteur, c'était un coup qui était porté à l'institution policière".

"J'ai écouté avec attention Gérald Darmanin [ce jeudi] soir, a expliqué Olivia Grégoire. La justice fait son travail. L'IGPN est saisie. Le ministre de l'Intérieur a été clair. Si l'enquête démontrait qu'il y a eu une violence absolument injustifiée, [les policiers] quitteront la police".

"On a des policiers et des gendarmes qui font un travail extraordinaire, depuis des années, qui nous protègent, a rappelé la secrétaire d'État. On a des individus, quelques-uns, qui ont commis ces actes indicibles. Il est indispensable de faire la lumière pour que ne soit pas entachée l'immense majorité de nos forces de police. Ils doivent être sanctionnés lourdement. J'attends un geste fort".