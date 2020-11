publié le 27/11/2020 à 07:24

Les policiers impliqués dans le tabassage d'un producteur à Paris devraient être révoqués. Ils le seront "dès que les faits seront établis par la justice" a précisé hier soir Gérald Darmanin. Mais les images de vidéosurveillance qui ont capté la scène parlent d'elles-mêmes.

Cette scène se déroule dans la soirée de samedi 21 novembre, dans le XVIIe arrondissement. Le producteur Michel Zecler ne porte pas de masque. C'est apparemment ce qui va provoquer l'intervention des policiers, d'une violence inouïe. Coups de poing, coups de matraque, insultes racistes.

La victime raconte : "J'ai eu la chance contrairement à beaucoup d'autres d'avoir des vidéos qui me protègent. Bien sûr j'ai peur, je suis un homme. J'ai un policier qui me braque, qui se cache, qu'est-ce que ça veut dire ? Les gens qui doivent me protéger me braquent. J'aimerais que ça ne recommence plus, caméra ou pas caméra. On m'a dit sale nègre plusieurs fois en mettant des coups de poing. Ça a été tellement difficile à vivre. Ces trois personnes-là doivent payer".

Quatre agents de police sont sur la sellette, les trois premiers plus un arrivé en renfort. Après son interpellation, la victime avait le visage tuméfié, la bouche en sang, et le crâne ouvert. Pour le secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure, il n'y a qu'un responsable : le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.

