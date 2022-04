Les infos de 18h - Présidentielle 2022 : Marine Le Pen tente de rassurer dans le Vaucluse

Alors qu'Emmanuel Macron s'est rendu ce jeudi sur le chantier de Notre-Dame de Paris, c'est dans une église que l'on a aperçue sa concurrente Marine Le Pen à Lauris, dans le Vaucluse.

La candidate du Rassemblement national venait de procéder à une déambulation sur le marché du Pertuis où elle a avant tout tenté de rassurer, s'aventurant sur des terres moins favorables.

Sifflée, huée par quelques militants, elle a notamment été interpellée par une femme d'origine algérienne, entre les étals. Alors que son interlocutrice s'exclame : "Nous sommes Français !", Marine Le Pen assure : "Tous les Français, quelles que soient leurs origines, leur religion, je me bats pour eux, sans exception".

Face aux passants, Marine Le Pen tente de couper court à la diabolisation qui la menace. "Je ne retirerai aucun droit aux Français", affirme-t-elle à une femme homosexuelle qui l'interrogeait sur son cas.

La candidate prend ainsi toute la mesure du chemin qu'il lui reste à parcourir pour dissiper les peurs. Mais face caméra, elle fait bonne figure, y compris sous les cris de militants opposants : "On reste très serein, plus on est dans la marge d'erreur au second tour, et plus le système se défend brutalement".

À écouter également dans ce journal

Présidentielle - Présidentielle 2022 : Jadot, Hidalgo, Pécresse... Ces candidats qui vont devoir rembourser leurs frais des suffrages au premier tour, son parti, EELV, a été contraint de faire un appel au don. Sur les 2 millions d'euros nécessaires, 1,2 millions ont déjà été récoltés selon le secrétaire général du parti.



Guerre en Ukraine - L'ambassade de France en Ukraine est de retour à Kiev, un mois et demi après avoir été déplacée à Lviv, dans l'est du pays, pour échapper aux combats. "C'est un symbole, celui que Kiev n'est pas tombée, un signe d'espoir pour la nation ukrainienne", se réjouit l'ambassadeur au micro de RTL.

Foot - Jean-Michel Aulas appelle au calme au lendemain de l'élimination de l'Olympique lyonnais en Ligue Europa. Il joue l'apaisement, en personne, lors d'une conférence de presse et déclare apporter son soutien à Peter Bosz, l'entraîneur.