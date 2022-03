Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon

La campagne pour l'élection présidentielle est officiellement lancée avec la stricte égalité du temps de parole entre les douze candidats, depuis lundi 28 mars. Et à l'heure où les instituts de sondage pointent le risque d'une forte abstention, un argument semble s'imposer chez les prétendants les mieux placés, celui du vote utile.

Jean-Luc Mélenchon préfère parler de vote efficace mais le message reste le même : convaincre les indécis qu'il est en mesure d'accéder au second tour. Et l'argument semble fonctionner auprès d'électeurs d'abord tentés par Fabien Roussel, Yannick Jadot ou Anne Hidalgo et qui les délaisseraient à son profit.

Chez Marine Le Pen, on en appelle aux "patriotes" qui voudraient voter pour Valérie Pécresse, comme le disait Jordan Bardella hier au Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro, mais aussi aux soutiens d'Éric Zemmour, en soulignant que l'écart se resserre avec Emmanuel Macron. C'est lui le troisième candidat qui fait figure de vote utile pour une partie des électeurs de droite ou de gauche modérée, l'écueil étant de ne pas être un vote par défaut plus que par adhésion.

L'argument a du mal à passer chez les plus petits candidats car ça les renvoie à l'idée que voter pour eux ne servirait à rien. Tous comptent sur les 40 % d'électeurs encore indécis pour déjouer les pronostics. À l'argument du vote utile, Éric Zemmour répond qu'il incarne un "vote vital", quand Yannick Jadot plaide pour "un vote de conviction".

