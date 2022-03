Une question qui divise. Cinq jours après le message de Volodymyr Zelensky devant le Parlement français, appelant les entreprises françaises présentes en Russie à cesser de soutenir "la machine de guerre" russe et à quitter ce pays.

Un appel suivi par Renault, qui dès jeudi avait annoncé stopper ces activités à Moscou, mais pas par Leroy Merlin. Ce dimanche 27 mars, c'est au tour d'Auchan de répondre au président ukrainien qui avait directement interpellé le géant du supermarché. Dans une interview au JDD, le PDG d'Auchan Retail International Yves Claude a expliqué que le groupe allait "maintenir" ses activités en Russie.

Cette décision est motivée par la présence d'Auchan depuis 20 ans dans le pays de l'Est de l'Europe et l'emploi de 30.000 salariés. "Il est facile de nous critiquer, mais nous on est là, on fait face et on agit pour la population civile", explique-t-il.

Mais aussi, et Yves Claude ne le cache pas, pour des raisons économiques. Auchan réalise 10% de ses ventes mondiales en Russie.