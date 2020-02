publié le 27/02/2020 à 18:57

Emmanuel Macron se trouve ce jeudi 27 février 2020 en Italie pour un sommet bilatéral forcément marqué par l'épidémie de coronavirus qui menace le Vieux Continent. Même si la ville de Naples, qui accueille la réunion, n'est pas à risque, le Covid-19 sera au cœur des discussions.

"On a devant nous une crise, une épidémie qui arrive... On va devoir l'affronter au mieux", a déjà déclaré le chef de l'État français lors de sa visite de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. L'établissement parisien a enregistré mercredi 26 février le décès de la première victime française du Covid-19. Et d'après les médecins, il risque d'y avoir d'autres morts.

"Je pense qu'il va y avoir une situation un peu à l'italienne. Cela veut dire que le virus circule déjà parmi nous", explique le Professeur Éric Caumes, chef du service des maladies infectieuses de la Pitié. Mais les professionnels de la santé le répètent : il ne faut pas céder à la panique.

À écouter également dans ce journal :

Vents violents - Un automobiliste a été tué jeudi en début d'après-midi par une chute d'arbre, à proximité du musée du quai Branly à Paris. À Montrouge, quatre personnes ont été blessées par la chute d'une balustrade d'un immeuble.

Procès Fillon - Que faisait Penelope Fillon ? Pourquoi ces salaires ? Où sont les preuves ? Jugée à Paris pour des soupçons d'emplois fictifs, la discrète épouse de l'ancien Premier ministre a essuyé jeudi un feu roulant de questions au cours d'une audience sous tension.

Nordahl Lelandais - L'ancien militaire soupçonné du meurtre de la petite Maëlys en 2017 en Isère, a été mis en examen ce jeudi pour agression sexuelle sur une petite cousine. C'est le cinquième dossier dans lequel est il est mis en examen.