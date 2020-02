Coronavirus : "On a devant nous une épidémie", prévient Emmanuel Macron

et AFP

publié le 27/02/2020 à 12:15

"On va devoir l'affronter au mieux, avec la vie qui continue", s'est exprimé Macron en faisant référence au virus COVID-19, alors qu'il était en visite à l'hôpital de la Salpêtrière le 27 février, là ou est décédé le premier patient atteint du coronavirus en France, le 26 février.

"On sait que nous ne sommes qu'au début. On va tâcher avec l'ensemble des soignants de prendre les bonnes décisions", a affirmé le chef de l'État, qui était accompagné par le ministre de la Santé, Olivier Véran, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, et le directeur général de l'AP-HP, Martin Hirsch.

Le patient décédé à l'hôpital de Pitié-Salpêtrière, "est un homme de 60 ans, français, qui a été testé en urgence le 26 février à l'hôpital dans un état gravissime et qui est malheureusement décédé dans la nuit", avait annoncé le numéro deux du ministère de la Santé, Jérôme Salomon, lors d'une conférence de presse. L'enseignant décédé n'avait pas séjourné dans une "zone d'exposition à risque", a déclaré de son côté le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France.