Montrouge : quatre blessés, dont un grave, après la chute d'un balcon à cause du vent

publié le 27/02/2020 à 18:49

Une balustrade en briques rouges s'est effondrée sur plusieurs passants à Montrouge. Bilan : quatre personnes blessées dont une grièvement. Elle souffre d'un traumatisme crânien. La thèse du coup de vent est privilégiée

un automobiliste a été tué ce jeudi 27 février après la chute d'un arbre, provoquée par des vents violents, au niveau du musée du quai Branly, dans le VIIe arrondissement de Paris. Les secours sont intervenus rapidement mais n'ont pu que constater le décès de l'individu, retrouvé en arrêt cardio-repiratoire. L'homme, dont l'âge et l'identité n'ont pas encore été précisés, a été tué sur le coup.



Les Pompiers de Paris procèdent à plusieurs interventions ce jeudi 27 février après-midi. Les rafales de vent, enregistrées jusqu'à 117 km/h, provoquent des chutes d'arbre ou même de cheminées. Il est recommandé aux Franciliens d'observer la plus grande vigilance et de n'appeler les secours qu'en cas d'urgence réelle.

#Paris : autres images qui témoignent de la violence des vents, notamment à #Montparnasse où des deux roues se sont retrouvés immobilisés et d'autres sont tombés.

Crédit 🎞️ Laëtitia Arfi pic.twitter.com/8B6IQpH5kG — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) February 27, 2020

Sur les réseaux sociaux ont été postées plusieurs vidéos montrant piétons et vélos ayant du mal à avancer à cause de la force du vent, ou des débris volant dans les rues, ou même des arbres et plantes qui tombent.



À noter aussi les trafics du RER D et des lignes H, K et P du réseau Transilien qui sont perturbés à cause de la chute d'arbres sur les voies.