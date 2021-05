publié le 10/05/2021 à 19:13

Moins de trois semaines après un texte controversé, une nouvelle tribune de militaires a été publiée dimanche 9 mai sur le site de Valeurs Actuelles. Cette fois, cela a été fait sous couvert d'anonymat. Les auteurs seraient des soldats en service. Les militaires appellent à un sursaut et estiment que "la guerre civile couve en France". Pas de commentaire du côté du gouvernement, on joue l'indifférence.

Une réaction a minima qui a été réfléchie. Lors de la première tribune, il y avait des menaces de sédition, de putsch clairement formulées. "On ne pouvait pas laisser passer", explique un ministre. Mais cette fois-ci, cela sent trop le réchauffé. C'est un texte anonyme, dénonce un député de la majorité, "on ne doit lui montrer aucun intérêt". Pas de signature, pas de texte, "passons à autre chose" ajoute un autre élu qui, lui aussi, feint l'indifférence.

La majorité veut surtout s'éviter une nouvelle semaine de polémiques et de débats sur la violence et sur l'état du pays. La majorité qui accuse également le Rassemblement National de "faire de la récup". Emmanuel Macron, lui, s'est affiché lors de la cérémonie du 8 mai, en grande discussion avec tous ses chefs d'État-Major dans un petit conciliabule filmé au pied de l'Arc de triomphe. Le Président considère pour l'instant que cette image est une réponse suffisante à ceux qui tenteraient de contester son autorité de Président de la République et de chef des Armées.

À écouter également dans ce journal

Michel Fourniret - Le tueur des Ardennes ne sera pas jugé pour ses crimes. Michel Fourniret s'est éteint sur son lit d'hôpital à l'âge de 79 ans. Condamné pour sept meurtres, mis en examen dans quatre autres dossiers, notamment l'affaire Estelle Mouzin. Il emporte avec lui tous ses secrets.

Policier tué à Avignon - Quatre jours après le meurtre d'un policier en Avignon, quatre suspects dont le tireur présumé ont été interpellés. L'homme se dirigeait vers l'Espagne avec deux complices avant d'être repéré au péage de Remoulins (Gard).

Déconfinement - À neuf jours de la 2ème phase du déconfinement, le gouvernement se dit favorable à l'ouverture des magasins le dimanche en juin pour faciliter la reprise et permettre aux commerces de rattraper leur chiffre d'affaires. La ministre du Travail demande aux préfets d'organier localement des concertations. Les salariés devront être volontaires.