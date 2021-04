Tribune de militaires : "L'armée doit être neutre", estime Valérie Pécresse

et Alba Ventura

publié le 29/04/2021 à 08:09

La tribune signée par des militaires dans l'hebdomadaire Valeurs actuelles n'en finit plus de provoquer des réactions au sein de la classe politique. Et en dehors de Marine Le Pen, qui a salué l'initiative, les différents élus ont plutôt opté pour une position opposée. "Je suis une femme d'ordre, je suis viscéralement attachée à la neutralité des armées et au devoir de réserve des militaires d'active", a ainsi estimé Valérie Pécresse sur RTL ce jeudi 29 avril.

"L'armée doit être neutre", martèle la présidente de la région Île-de-France. Si sur le fond Valérie Pécresse concède qu'il y a "une crise d'autorité immense" dans le pays, elle pointe que pour elle "l'autorité est républicaine par les urnes, elle n'est pas militaire, par la force". "Et elle ne le sera jamais", insiste l'élue francilienne.

Mercredi, le chef d'état major des armées a indiqué que les 18 signataires de la tribune allaient passer devant un conseil militaire. Les 18 soldats d'active identifiés "recevront des sanctions disciplinaires militaires", a déclaré le général François Lecointre au quotidien Le Parisien, en évoquant des sanctions "plus fortes pour les plus gradés".