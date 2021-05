Mort de Michel Fourniret : itinéraire d’un tueur en série

publié le 10/05/2021 à 18:44

L'Ogre des Ardennes aura fini sa vie en prison, mais loin d'avoir livré tous ses secrets. Michel Fourniret est décédé ce lundi 10 mai à l'Unité hospitalière sécurisée interrégionale (UHSI) de la Pitié-Salpétrière à Paris, où il était hospitalisé depuis le 28 avril. Âgé de 79 ans, Michel Fourniret avait été condamné deux fois à perpétuité pour les meurtres de huit jeunes femmes et adolescentes, et était poursuivi pour plusieurs autres crimes dont la disparition d'Estelle Mouzin.

C'est en 1967, il y a 54 ans, que Michel Fourniret a été condamné pour la première fois à huit mois de prison avec sursis pour l'agression d'une mineure dans les Ardennes. Il était alors âgé de 25 ans. Ce père de famille discret sera à nouveau condamné 20 ans plus tard, le 26 juin 1987, à cinq ans de prison ferme pour des agressions sexuelles sur une douzaine de jeunes femmes depuis 1981.

C'est à cette période, alors qu'il était en détention, que le tueur en série entame une correspondance avec Monique Olivier, séparée et mère de deux enfants. Le couple décide de s'installer ensemble dans l'Yonne (Centre) après sa libération en octobre 1987.

Le trésor du "gang des Postiches"

Un an après sa libération en 1988, Michel Fourniret se lance dans la recherche d'un trésor sur une requête d'un ex-compagnon de cellule de Fourniret, Jean-Pierre Hellegouarch. Ce dernier lui demande de trouver, par l'intermédiaire de sa femme Farida Hammiche, des lingots d'or enterrés dans un cimetière de Fontenay-en-Parisis (Val-d'Oise) par le célèbre "gang des postiches".

C'est alors que Michel Fourniret tue Farida Hammiche afin de garder le magot. C'est avec cet argent que le meurtrier s'achète notamment le château du Sautou, dans les Ardennes. Cette même année, Michel et Monique Olivier ont un fils se marient l'année suivante.

Michel Fourniret reconnaît huit meurtres

L'Ogre des Ardennes sera une nouvelle fois arrêté en 2003 en Belgique après la tentative ratée d'enlèvement d'une adolescente. Monique Olivier, interrogée par la police belge, accusera un an plus tard son mari des meurtres de neuf jeunes femmes ou adolescentes, dont Farida Hammiche.

Détenu à Dinant (Belgique), Michel Fourniret reconnaîtra huit homicides commis depuis 1987 en France et en Belgique. Selon ses propres aveux, il "devait chasser au moins deux vierges par an". Une obsession qui serait née de sa première femme, qu'il pensait vierge au moment de leur mariage. Les corps de deux victimes sont découverts dans le parc du château du Sautou sur les indications de Fourniret. Monique Olivier l'accusera par la suite de plusieurs autres meurtres.

En 2008, première condamnation à perpétuité

Michel Fourniret était âgé de 66 ans lorsqu'il est condamné pour la première fois à la perpétuité incompressible. Ainsi, le 28 mai 2008, la cour d'assises des Ardennes le condamne pour sept meurtres de jeunes femmes ou adolescentes entre 1987 et 2001, précédés de viol ou tentative de viol, et trois agressions d'autres jeunes filles ayant réussi à lui échapper. Monique Olivier, âgée de 59 ans à l'époque, est quant à elle condamnée à la perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 28 ans, pour complicité dans quatre des meurtres et le viol en réunion d'une jeune fille. Les époux Fourniret divorcent en 2010.



En février 2018, Michel Fourniret avoue les meurtres deux autres femmes entre 1988 et 1990 dans l'Yonne, Joanna Parrish et Marie-Angèle Domece, dont le corps n'a jamais été retrouvé. Le 16 novembre 2018, le tueur en série est à nouveau condamné à la perpétuité par la cour d'assises des Yvelines, cette fois-ci pour l'assassinat de Farida Hammiche, dont le corps n'a jamais été retrouvé non plus. Son ex-épouse Monique Olivier écope de 20 ans de réclusion.

L'affaire Estelle Mouzin

Le 27 novembre 2019, le tueur en série est une énième fois mis en examen dans l'enquête sur Estelle Mouzin, fillette âgée de 9 ans, disparue en 2003 à Guermantes (Seine-et-Marne). Soupçonné puis mis hors de cause dans le passé, Michel Fourniret a finalement vu son alibi contredit par Monique Olivier.



Le 7 mars 2020, le parquet de Paris annonce que le meurtrier "a reconnu sa participation aux faits". Le 21 août, Monique Olivier déclare à la justice que son ex-mari a kidnappé la petite fille pour la séquestrer, puis l'a violée et étranglée à Ville-sur-Lume (Ardennes). Plusieurs séries de fouilles dans d'anciennes propriétés de Fourniret dans les Ardennes n'ont toujours pas permis à ce jour de retrouver le corps de la fillette.



Entretemps, le 22 décembre 2020, le meurtrier multirécidiviste a été mis en examen pour "enlèvement et séquestration suivis de mort" dans l'enquête sur la disparition de Lydie Logé, disparue en 1993 dans l'Orne.